Turhal'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
B.C. yönetimindeki 44 AFP 923 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde devrildi.
Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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