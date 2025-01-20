Tokat'ta dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ta dereye düşen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ta dereye düşen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
M.E.C. idaresindeki 60 ACV 251 plakalı otomobil, Behzat Bulvarı Plevne Caddesi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Behzat Deresi'nin demir korkuluklarına çarparak dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü M.E.C, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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