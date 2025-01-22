Tokat'ta sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi'nde O.Ç. (37) ile M.E. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç. yanındaki tabancayla M.E'ye ateş edip kaçtı.

Yaralanan M.E. olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.Ç. ise kaçmasına yardımcı olduğu öğrenilen O.S. ile Çorum'da yakalandı.

Olay anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.