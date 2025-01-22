Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta sokakta tabancayla vurulan kişi yaralandı
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi'nde O.Ç. (37) ile M.E. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç. yanındaki tabancayla M.E'ye ateş edip kaçtı.

        Yaralanan M.E. olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        O.Ç. ise kaçmasına yardımcı olduğu öğrenilen O.S. ile Çorum'da yakalandı.

        Olay anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu; o anlar kamerada
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu; o anlar kamerada
        Erbaa'da "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulanıyor
        Erbaa'da "Çınar Ağacının Gölgesindeki Güçlü Kadınlar Projesi" uygulanıyor
        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube, iş yeri temsilcileri eğitim toplantısı dü...
        Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube, iş yeri temsilcileri eğitim toplantısı dü...
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü; kaza kamerada
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil dereye düştü; kaza kamerada
        TOGÜ kırsal bölgelerde sağlık desteğine devam ediyor
        TOGÜ kırsal bölgelerde sağlık desteğine devam ediyor
        MÜSİAD Tokat Şube Başkanı İhsan Misafir genel kurulda güven tazeledi
        MÜSİAD Tokat Şube Başkanı İhsan Misafir genel kurulda güven tazeledi