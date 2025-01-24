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        Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:49
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        Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye çıktı.

        Kar yağışının ardından Belediye, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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