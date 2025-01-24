Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye çıktı.

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