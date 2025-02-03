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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:06
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu ham maddesiyle çeşitli aparatlar ele geçirildi.

        Polis ekiplerince Y.D, F.K. ve A.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı sevk edildikleri ilgili hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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