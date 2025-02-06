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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan üniversite hastanesinde tedavi gören hastalara ziyaret

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:05
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan üniversite hastanesinde tedavi gören hastalara ziyaret
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, üniversite hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş oldun dileğinde bulundu.

        Üniversite hastanesinin sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak adına çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Üniversitemiz hastanesi sadece akademik değil, sağlık alanında da önemli görev üstleniyor. Burada tedavi gören hastalarımızın yanında olmak, onlara moral vermek bizler için büyük anlam taşıyor. Sağlık çalışanlarımızın emekleriyle hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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