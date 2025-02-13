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        Tokat'ta öğretmenlerin bulunduğu minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta, öğretmenlerin bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:01
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        Tokat'ta öğretmenlerin bulunduğu minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta, öğretmenlerin bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Serdar Yılmaz (38) idaresindeki 60 SE 265 plakalı öğretmenlerin bulunduğu minibüs, Hampınar mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sırasında araçta 15 öğretmen bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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