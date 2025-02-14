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        Tokat'ta kaçak telefon ve tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaçak telefon ve tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 22:19 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:26
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        Tokat'ta kaçak telefon ve tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaçak telefon ve tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM ekipleri, yaptıkları çalışmada, ilçede kaçak cep telefonu ve kaçak tütün ile içi doldurulmuş makaron satışı yaptıkları bilgisini aldı.

        Ekipler, ilçe merkezindeki bir iş yerinde yaptıkları aramada, 238,7 kilogram kıyılmış tütün, 105 bin 716 dolu makaron, 46 bin 200 boş makaron, 595 gram nargile tütünü, 45 bin tütün sarma kağıdı, 5 kaçak telefon, 7 fişek ele geçirdi.

        Jandarma ekiplerince F.K. (35), R.K. (38) ve M.K. (60) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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