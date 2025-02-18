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        Tokat Belediyesi e-imar ve kent imar uygulamaları hizmete açıldı

        Tokat Belediyesi e-imar ve kent imar uygulamaları hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:02
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        Tokat Belediyesi e-imar ve kent imar uygulamaları hizmete açıldı
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        Tokat Belediyesi e-imar ve kent imar uygulamaları hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, teknolojiyi vatandaşların hizmetine sunarak şehir planlamasına yönelik önemli bir dijital dönüşümü daha gerçekleştirdi.

        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan e-imar ve kent imar uygulamaları, Tokatlıların şehir planlama süreçlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla kullanıma açıldı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Üretken belediyecilik anlayışımızla teknolojiyi vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak yenilikçi hizmetlere, uygulamalara dönüştürüyoruz. Tokat imar plan bilgilerinize artık bir tuşla ulaşabilirsiniz. 7/24 kesintisiz erişimle adres veya ada/parsel bilgilerinizi girerek ilgili noktayı arayabilir ve bölge hakkında detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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