Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor.
Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kara yollarında araçların yolda kaldığı öğrenildi.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere, kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara yönelik uyarılarda bulunuyor.
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