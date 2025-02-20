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        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor

        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:23
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        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
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        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

        Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

        Kent merkezinde buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

        Tokat Belediyesi ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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