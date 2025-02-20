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        Tokat'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Tokat'ta köyde rahatsızlanan kalp hastası, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:18
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        Tokat'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Tokat'ta köyde rahatsızlanan kalp hastası, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

        Erbaa ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Beykaya köyünde oturan 70 yaşındaki kalp hastası Tahsin Erdönmez'in rahatsızlanması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.

        Hasta, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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