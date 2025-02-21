Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor

        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
        ABONE OL

        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı.

        Tokat Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması kamerada: 5 yaralı
        Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması kamerada: 5 yaralı
        Tokat'ta cip ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta cip ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        TOGÜ Tıp Fakültesinden sağlıklı yaşam için bilgilendirme etkinliği
        TOGÜ Tıp Fakültesinden sağlıklı yaşam için bilgilendirme etkinliği
        Ahırda büyükbaş hayvanı tarafından yaralanan kişi 4 saatlik çalışma sonucu...
        Ahırda büyükbaş hayvanı tarafından yaralanan kişi 4 saatlik çalışma sonucu...