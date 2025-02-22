Pazar'da "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" uygulanıyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin uygulandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje ile etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme ve etçi anaç hayvan sayısını artırmanın amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu sayede kırmızı et arzında sürdürülebilirliğin ve yeterliliğin temin edilmesi hedeflenen projede başlayan başvuruların28 Şubat'ta sona ereceği kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, projeye yaklaşık 150 başvuru yapıldığını belirterek, "Yetiştiricilerin bilgilendirilmesi amacıyla köy ziyaretleri yapılıyor. Pazar ilçesinin bu destekten en üst seviyede faydalanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.