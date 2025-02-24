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        Tokat'ta eğitime kar engeli

        Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 00:01 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:01
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        Tokat'ta eğitime kar engeli
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        Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi ve özel ve okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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