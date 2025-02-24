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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, meslek yüksekokulları müdürleri ile bir araya geldi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz Meslek Yüksekokulları müdürleri ile toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:24 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:41
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, meslek yüksekokulları müdürleri ile bir araya geldi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz Meslek Yüksekokulları müdürleri ile toplantıda bir araya geldi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Senato Odası'nda yapılan toplantıda meslek yüksekokullarındaki programlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

        Rektör Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, "Akademik birimlerdeki programların güncellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar önemli. Bu bağlamda, meslek yüksekokullarındaki mevcut programların gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, meslek yüksekokullarındaki eğitim modelinin geliştirilmesi ve program çeşitliliği üzerine derinlemesine görüşmeler yapıldı.

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