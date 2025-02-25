Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun temsili özel kalem müdürü down sendromlu Ethem Ay oldu

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun özel kalem müdürü, temsili olarak down sendromlu Ethem Ay oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun temsili özel kalem müdürü down sendromlu Ethem Ay oldu
        ABONE OL

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun özel kalem müdürü, temsili olarak down sendromlu Ethem Ay oldu.

        Ay, tanışmak istediği Yazıcıoğlu'nu bir süre önce ailesiyle birlikte ziyaret etti.

        Görüşmenin ardından 29 yaşındaki Ay, Yazıcıoğlu'nun talimatıyla, istediği zaman gelerek temsili olarak özel kalem müdürlüğü yapıyor. Ay, Yazıcıoğlu'nun randevularını oluşturuyor.

        Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ethem kardeşimle çalışmak büyük keyif. Ethem ile ilk tanıştığımda etkilenmemek mümkün değildi. Çok kibar, çok naif, çok güzel bir insan. Artık ekibimizin bir parçası. Artık bizimle beraber olacak. Maşallah ilk günden Ethem hızlı başladı. Hemen burada bir düzeni sağladı. Koordinasyonu da sağladı. İletişimi de sağladı. Vatandaşlarımızı güler yüzlü karşılıyor. Ben çok mutluyum Ethem'den. Bundan sonra beraberiz. Ayrılmak yok Ethem." dedi.

        Ethem Ay da "Buraya geldim mutlu oldum. Başkanımla olmak şeref verdi. Gurur verdi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!

        Benzer Haberler

        Belediye Başkanı Karagöl, ramazan hazırlıklarını yerinde inceledi
        Belediye Başkanı Karagöl, ramazan hazırlıklarını yerinde inceledi
        Tokat'ta tohum takası etkinliği yapıldı
        Tokat'ta tohum takası etkinliği yapıldı
        Tokat Belediyesince ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapılıyor
        Tokat Belediyesince ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapılıyor
        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ın Niksar ilçesinde eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ın Niksar ilçesinde eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavisi sürerken hayatını kay...
        Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavisi sürerken hayatını kay...