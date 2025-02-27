Tokat'ta gölette su samuru görüntülendi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gölette su samuru görüntülendi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gölette su samuru görüntülendi.
Park Vadi Millet Bahçesi'ndeki gölette su samuru görüldü.
Gölet üzerindeki iskeleye çıkan su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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