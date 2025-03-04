Tokat Belediyesinin mezarlık bilgi sistemi hayata geçti

Tokat Belediyesi mezarlık bilgi sistemi oluşturdu.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Mezarlık bilgi sistemi sayesinde hem hukuki hem de pratik anlamda defin işlemleri ve mezarlık ziyaretleri çok daha erişilebilir hale geldi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizde ilk iş olarak Mezarlıklar Müdürlüğünü kurduk. Bugüne kadar Tokat'ta mezarlık alanlarının ve definlerin kayıt altına alınmaması büyük bir kayıptı. 800 yıllık mezarlar halen dururken, 50 yıl önce defnedilen kişilerin mezar yerlerinin bile bilinmemesi kabul edilemez bir durum. Biz bu açığı kapatmak için çalışmalara başladık ve şu ana kadar 26 bin mezar yerini kayıt altına aldık. Dron teknolojisiyle yapılan çekimler sayesinde mezar yerleri tek tek belirlendi ve tüm mezarlık alanları düzenli bir şekilde tasarlandı. Geçmişte yapılan çarpık mezar yerleşiminin yerine daha düzenli alanlar oluşturuldu. Ayrıca, aile mezarlıkları, normal mezarlık alanları ve boş mezar alanları sistemde ayrı kategorilerde yer aldı." ifadelerini kullandı.

Hizmetin tamamen ücretsiz olacağını aktaran Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Mezarlık Bilgi Sistemimiz Tokat Belediyesi web sitesi üzerinden erişilebilir olacak. Vatandaşlarımız, mezar yerlerini ve ilgili bilgileri ücretsiz olarak görüntüleyebilecekler. Ayrıca, mezarlıklar bölgesine koyacağımız dokunmatik ekranlı kiosk cihazları sayesinde de vatandaşlarımız, doğrudan mezar yerini bulabilecekler. İlk olarak Erenler Mezarlığı'nda bu sistem devreye girecek. Personellerimiz, sahada kolaylıkla defin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. 2025 yılı itibarıyla Tokat Belediyesi, teknolojinin en güncel imkanlarını kullanarak mezarlık yönetiminde büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyor."