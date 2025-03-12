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        Zile'de engelliler için Türk halk müziği ve Türk sanat müziği kursları veriliyor

        Tokat'ın Zile ilçesinde engelliler için Türk halk müziği ve Türk sanat müziği kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:57
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        Zile'de engelliler için Türk halk müziği ve Türk sanat müziği kursları veriliyor
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        Tokat'ın Zile ilçesinde engelliler için Türk halk müziği ve Türk sanat müziği kursları başladı.

        Zile Engelliler Derneği tarafından 45 engelliye dernek binasında haftanın 3 günü 3 saat müzik öğretmeni Dilan Özkeskin tarafından eğitim veriliyor.

        Dernek Başkanı Halil İçcan, "Zile de 850 engelli kardeşimiz var. Bu tür organizasyonlarla onları evlerinden çıkarıp sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Müzik kurslarımıza ilgi büyük. Kurslarımız sonunda koro oluşturarak konserler vereceğiz." dedi.

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