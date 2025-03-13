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        Tokat'ta kaçak silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:09
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        Tokat'ta kaçak silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü ve 54 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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