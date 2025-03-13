Başçiftlik'te caddelerde bahar temizliği yapıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla Belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda bahar temizliği başlatıldı.

Başçiftlik Belediyesi temizlik ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlayarak cadde ve sokaklarda tazyikli su ile temizlik çalışmaları başlatıldı.

Cadde ve sokaklarda süpürme aracı ile ön temizliği yapılan alanlar daha sonra tazyikli suyla yıkandı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, "Malum bu yıl kar geçmiş yıllara oranla çok yağdı. Bu yüzden cadde ve sokak kenarlarında kar birikintileri oluştu. Öncelikle kar birikintilerini alarak ön temizlik çalışması yaptık. Daha sonra süpürme aracımız ile yüzeysel çöpleri aldık, son olarak tazyikli su ile yıkayarak temizliğini gerçekleştirdik." dedi.