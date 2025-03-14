Tokat'ta gübreliğe düşen boğayı itfaiye kurtardı
Tokat'tın Zile ilçesinde gübreliğe düşen boğa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'tın Zile ilçesinde gübreliğe düşen boğa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Meydanlık bağları bölgesinde Dursun Yıldız'a ait ahırdan bahçeye çıkan boğa, bir süre sonra gübreliğe düştü.
Boğayı gübrelikten çıkaramayan Yıldız, Zile Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi.
Ekipler boğulmak üzere olan boğayı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Yıldız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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