Tokat'ta geleneksel Glavan Bayramı kutlandı

Tokat'ın Zile ilçesinde eski bir Türk geleneği olan Glavan (Çiğdem Çiçek) Bayramı kutlandı.

Karacaören köyündeki kutlamada, kadınlar rengarenk yöresel kıyafetlerini giyerek köy meydanında toplanıyor. Süslenen bir eşeğe binen öncü kadın önderliğinde manilerle kapı kapı geziliyor ve yağ, kıyma, bulgur, işkefe toplanıyor. Toplanan gıda maddelerinden köy konağında yemekler yapılıyor ve köy halkına ikram ediliyor.

Eski bir Türk geleneği olan Glavan Bayramı baharın müjdecisi çiğdem çiçeğinin açması ile Sıraç köylerinde ilkbahar bayramı olarak kutlanıyor.

Karacaören köyünde asırlardır Glavan Bayramı'nın kutlandığını ifade eden köy halkından Murat Demirel, "Glavan aynı zamanda bereket bayramıdır. Köyümüzde küs varsa Glavan yemeğinde barıştırılır. Bereketli mahsuller vermesi için Allah'a dua edilir." dedi.