Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta geleneksel Glavan Bayramı kutlandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde eski bir Türk geleneği olan Glavan (Çiğdem Çiçek) Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:53 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta geleneksel Glavan Bayramı kutlandı
        ABONE OL

        Tokat'ın Zile ilçesinde eski bir Türk geleneği olan Glavan (Çiğdem Çiçek) Bayramı kutlandı.

        Karacaören köyündeki kutlamada, kadınlar rengarenk yöresel kıyafetlerini giyerek köy meydanında toplanıyor. Süslenen bir eşeğe binen öncü kadın önderliğinde manilerle kapı kapı geziliyor ve yağ, kıyma, bulgur, işkefe toplanıyor. Toplanan gıda maddelerinden köy konağında yemekler yapılıyor ve köy halkına ikram ediliyor.

        Eski bir Türk geleneği olan Glavan Bayramı baharın müjdecisi çiğdem çiçeğinin açması ile Sıraç köylerinde ilkbahar bayramı olarak kutlanıyor.

        Karacaören köyünde asırlardır Glavan Bayramı'nın kutlandığını ifade eden köy halkından Murat Demirel, "Glavan aynı zamanda bereket bayramıdır. Köyümüzde küs varsa Glavan yemeğinde barıştırılır. Bereketli mahsuller vermesi için Allah'a dua edilir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
        Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
        Tokat'ta down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı
        Tokat'ta down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5 akademisyenle, "Tokatlı Şehitler" kitabı...
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5 akademisyenle, "Tokatlı Şehitler" kitabı...
        Erbaaspor - Menemen FK: 0 - 1
        Erbaaspor - Menemen FK: 0 - 1
        Tokat'ta çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu
        Tokat'ta çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu
        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TOGÜSEM kurslarını ziyaret etti
        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TOGÜSEM kurslarını ziyaret etti