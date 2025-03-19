Yeşilyurt'ta kar etkili oluyor
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Gece saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Soğuk hava ile ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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