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        TOGÜ'de "Dünya Su Günü ve İklim Değişikliği" paneli düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Dünya Su Günü ve İklim Değişikliği" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:28
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        TOGÜ'de "Dünya Su Günü ve İklim Değişikliği" paneli düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Dünya Su Günü ve İklim Değişikliği" paneli düzenlendi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi iş birliğiyle, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında "Dünya Su Günü'nün Önemi ve İklim Değişikliği" paneli gerçekleştirildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Doç. Dr. Hüseyin Mertol'un moderatörlüğünü üstlendiği panelde Prof. Dr. Durali Mendil, Prof. Dr. Kadri Yürekli ve Gülnaz Ay panelist olarak yer aldı.

        Panel, teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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