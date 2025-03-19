TOGÜ'de "Dünya Su Günü ve İklim Değişikliği" paneli düzenlendi

Doç. Dr. Hüseyin Mertol'un moderatörlüğünü üstlendiği panelde Prof. Dr. Durali Mendil, Prof. Dr. Kadri Yürekli ve Gülnaz Ay panelist olarak yer aldı.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi iş birliğiyle, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında "Dünya Su Günü'nün Önemi ve İklim Değişikliği" paneli gerçekleştirildi.

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