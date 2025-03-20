Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oluyor
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda sürücüler dikkatli ilerliyor.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda sürücüler dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.
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