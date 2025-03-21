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        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, hastaları ziyaret etti

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz hasatları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:17 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:27
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        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, hastaları ziyaret etti
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz hasatları ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz ve Gönüllülük Dersi sorumlusu Prof. Dr. Yusuf Temür, hastane yönetim kurulu toplantısının ardından Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında hastalara çeşitli ikramlarda bulunulurken, hasta ve yakınlarının moral ve motivasyonlarının artırılması amaçlandı.

        Gerçekleşen ziyarete, üniversite bünyesinde yürütülen Gönüllülük Dersi kapsamında dersin sorumlu öğretim üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe de katılım sağladı.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ziyaret sırasında hastalarla ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Palyatif Bakım Merkezi çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Rektör Prof. Dr. Yılmaz, yaptığı açıklamada gönüllülük bilincinin önemine vurgu yaparak, üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini ifade etti.

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