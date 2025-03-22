Tokat'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Tepekışla köyünde Ömer Yalçın'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan'ın evlerine sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.