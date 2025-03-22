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        Tokat'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:33
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        Tokat'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Tepekışla köyünde Ömer Yalçın'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan'ın evlerine sıçradı.

        Yangını fark eden köylüler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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