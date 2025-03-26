Zile'de bağcılığın ayağa kaldırılması için çalışmalar yürütülüyor

Tokat'ın meyve bahçeleri ve bağcılığı ile öne çıkan ilçelerinden Zile'de son yıllarda bağcılığın tekrar ön plana çıkması için çalışmalar yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyve yetiştiriciliği ve bağcılığın gelişmesi için üreticilere budama, aşılama ve ilaçlama eğitimleri veriliyor. Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan eğitim çalışmaları ağırlıklı olarak alanda uygulamalı yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Osma, Zile'de son yıllarda devlet destekleri ve teşviklerle bağcılığın ivme kazandığını belirterek, "Zile İlçemiz iklim, toprak yapısı, coğrafyası bağcılık ve meyve yetiştiriciliğine uygun bir bölge. Beyaz Zile pekmezi, köme, şıra tarhanası ve yaprak üretimi son yıllarda önem kazandı. Bu anlamda daha iyi verim elde edilmesi, yerel endemik cinslerin gün ışığına çıkması için kurslar düzenledik. Yirmişer kişilik kurslarımız ilgi görüyor. Özellikle budama ve aşılama kurslarından ciddi çıktılar alıyoruz." dedi.