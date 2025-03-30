Tokat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Bayramlaşma programına, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Köklü, burada yaptığı konuşmada, tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Abdullah Köklü, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı.

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