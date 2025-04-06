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        Tokat'ta traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 22:30 Güncelleme: 06.04.2025 - 22:33
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        Tokat'ta traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.Ç. idaresindeki 60 NM 514 plakalı traktör, Danişment Gazi Bulvarı'nda K.Ö. yönetimindeki 60 AGM 244 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü K.Ö. ve arkasında oturan Y.S yaralandı.

        Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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