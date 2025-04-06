Tokat'ta traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 60 NM 514 plakalı traktör, Danişment Gazi Bulvarı'nda K.Ö. yönetimindeki 60 AGM 244 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü K.Ö. ve arkasında oturan Y.S yaralandı.
Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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