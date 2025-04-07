Tokat'ta öğretmenler boğazına kalem parçası kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde boğazına kalem parçası kaçan ilkokul öğrencisi, iki öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde boğazına kalem parçası kaçan ilkokul öğrencisi, iki öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
İlçedeki Kemal Kıvırcıoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi M.A.G'nin sınıf teneffüs sırasında boğazına kalem parçası kaçtı.
Arkadaşlarının durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okul öğretmenleri Nuri Erdönmez ve Gülsüm Özyurt, çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.
O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde çocuğun nefes almakta zorlandığı görülürken iki öğretmenin, Heimlich manevrası yaparak çocuğu kurtarması yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.