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        Tokat'ta öğretmenler boğazına kalem parçası kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde boğazına kalem parçası kaçan ilkokul öğrencisi, iki öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:29
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        Tokat'ta öğretmenler boğazına kalem parçası kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde boğazına kalem parçası kaçan ilkokul öğrencisi, iki öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        İlçedeki Kemal Kıvırcıoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi M.A.G'nin sınıf teneffüs sırasında boğazına kalem parçası kaçtı.

        Arkadaşlarının durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okul öğretmenleri Nuri Erdönmez ve Gülsüm Özyurt, çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde çocuğun nefes almakta zorlandığı görülürken iki öğretmenin, Heimlich manevrası yaparak çocuğu kurtarması yer aldı.

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