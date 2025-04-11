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        Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez'in cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:20
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        Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez'in cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mazlum Göçmez'in cenazesi Ovayurt Köyü Camisi'nde İl Müftüsü Esat Yapıcı tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

        Cenazeye, gazinin ailesi ve yakınları, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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