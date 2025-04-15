Tokat'ta uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Bayramoğlu Parkı yakınlarında karla kaplı bölgede Y.S. (51) idaresindeki 60 M 6415 plakalı minibüs, Bayramoğlu Parkı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılarak Başçiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Y.K, Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi.
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