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        Tokat'ta uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:54
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        Tokat'ta uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Bayramoğlu Parkı yakınlarında karla kaplı bölgede Y.S. (51) idaresindeki 60 M 6415 plakalı minibüs, Bayramoğlu Parkı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılarak Başçiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Y.K, Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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