Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, zirai dondan etkilenen köyleri ziyaret etti

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kent genelinde etkili olan zirai dondan etkilenen köyleri ziyaret ederek, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, zirai dondan etkilenen köyleri ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kent genelinde etkili olan zirai dondan etkilenen köyleri ziyaret ederek, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi.

        Zirai dondan etkilenen üreticilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Arslan, Tokat'ta üzüm bağlarının hasar aldığını söyledi.

        Bölgede üzümün ve yaprağının büyük önem ve katma değere sahip olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu sene yaşadığımız don nedeniyle bağlarımızda ciddi hasar var. Üzüm almamız mümkün gözükmüyor ama inşallah yaprakta yeni sürgünlerin açmasını bekliyoruz." dedi.

        Arslan, arazilerdeki hasar ve üreticilere yönelik çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Tokat'ımızın tamamında 190 bin dönüm arazide don nedeniyle hasar oluştu. Telafisi için önümüzdeki hafta hükümetimiz ve bakanlığımız nezdinde çalışmalar yapacağız. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi için Tarım Krediye olan borçlarının ertelenmesi, Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi için görüşmeler yapacağız. Bunun yanında da çiftçilerimize hem merkezi hükümetten hem Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan hem de yerel kaynaklardan desteklerde bulunabiliriz. Bunun çalışmalarını inşallah yapacağız. El birliği ile bu hasarı gidermek için uğraşacağız. İnşallah hükümetimiz buna çözüm bulacak. Çiftçilerimizi rahatlatacak çalışmayı yapacağız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar."

        Çiftçilerden Yasin Yurdakul ise "Bahçelerimizde baya hasar var. Yaklaşık 30 yıldır böyle afet görmedim. Böyle bir şey başımıza gelmedi." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek

        Benzer Haberler

        Zirai dondan korunmak için örtü altı meyve yetiştiriciliği önerisi
        Zirai dondan korunmak için örtü altı meyve yetiştiriciliği önerisi
        Tokat Ticaret Borsası Başkanı Bora: Elma ve kiraz üretimi durmuş vaziyette
        Tokat Ticaret Borsası Başkanı Bora: Elma ve kiraz üretimi durmuş vaziyette
        Tokat'ta uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Tokat Valiliğinden zira don açıklaması
        Tokat Valiliğinden zira don açıklaması
        Yeşilay bölge toplantısı Tokat'ta yapıldı
        Yeşilay bölge toplantısı Tokat'ta yapıldı
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin laboratuvarında 30 bini aşkın kene bili...
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin laboratuvarında 30 bini aşkın kene bili...