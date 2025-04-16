Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, gazetecilerle bir araya geldi.

Gürel, İl Özel İdaresi yemekhanesinde gazetecilerle bir araya gelerek 1 yılını değerlendirdi.

İl Özel İdaresinin sadece köylere hizmet götürmediğini ve şehrin ufkunu açacak birçok hizmette bulunduğunu ifade eden Gürel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla azimle çalışmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı bileşenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte hak, hukuk, adalet ölçülerinde Tokat'ın her köşesine (609 köy) hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz 2002 öncesi siyasiler gibi hizmetlerimizi alınan oylara göre değil, insanın yaşadığı, insanın olduğu her yer Tokat'ın bir parçasıdır düsturuyla yapıyoruz. Bu hizmet yolcuğuna 1 yıldır İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte devam ediyoruz." dedi.

Toplantıya İl özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.