Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı
Tokat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 bin sentetik ecza hap, 166 gram sentetik uyuşturucu, 130 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 12'si emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler B.B.D., B.A., B.K., S.E.M., E.E., R.C., B.İ.. ve H.Ö. adliyeye sevk edildi.
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