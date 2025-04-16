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        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı

        Tokat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:58
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        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı
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        Tokat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 bin sentetik ecza hap, 166 gram sentetik uyuşturucu, 130 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

        Zanlılardan 12'si emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler B.B.D., B.A., B.K., S.E.M., E.E., R.C., B.İ.. ve H.Ö. adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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