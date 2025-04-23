Tokat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Görüntülerde, motosikletin Mehmetçik Caddesi’nden kavşağa ilerlemeden önce bir süre beklediği, daha sonra yola çıktığı ve D-100 kara yolunda ilerleyen otomobilin Keskin'in kullandığı motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Keskin ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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