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        Tokat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:11 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:11
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        Tokat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Ahmet Kanbolat (54) yönetimindeki 60 AK 129 plakalı otomobil, Mehmetçik Caddesi ile D-100 kara yolunun kesiştiği kavşakta Murat Keskin (58) idaresindeki 60 AFY 587 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü Keskin ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, motosikletin Mehmetçik Caddesi’nden kavşağa ilerlemeden önce bir süre beklediği, daha sonra yola çıktığı ve D-100 kara yolunda ilerleyen otomobilin Keskin'in kullandığı motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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