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        Artova'da 540 çam fidanı dikildi

        Tokat'ın Artova ilçesinde 540 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:01
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        Artova'da 540 çam fidanı dikildi
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        Tokat'ın Artova ilçesinde 540 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Artova Göleti çevresinde gerçekleştirilen "Artova Kaymakamlığı Hatıra Ormanı" fidan dikim etkinliğine Kaymakam Ömer Karadağ, Belediye Başkanı Ali Güner, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Karadağ, "Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte gelecek nesillerimize temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Su kaynaklarımızı korumanın, erozyonun önlenmesinin ve temiz hava solunumunun tek yolu olan ormanlarımız önemli." dedi.

        Daha sonra 540 çam fidanı dikildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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