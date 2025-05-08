Tokat'ta üniversite öğrencileri, yaptıkları oyuncak ve takıları köy okulunda dağıttı

Tokat'ta üniversite öğrencileri, Gençlik Merkezinin "Oyuncak Atölyesi" projesi kapsamında ürettikleri oyuncak ve takıları, köy okulunda eğitim gören öğrencilere hediye etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerinin proje kapsamında büyük özveri ve sevgiyle hazırladığı 100 oyuncak ile takılar, Söngüt Köyü İlkokulu'nda dağıtıldı.

Tokat Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sümeyye Eraslan, AA muhabirine, arkadaşları tarafından üretilen oyuncakların sahiplerine ulaşmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Oyuncakların hepsinin el emeği olduğunu anlatan Eraslan, şöyle konuştu:

"Keçeden yapılan oyuncakları öğrenci kardeşlerimizle paylaştık. Onların gözlerindeki mutluluk bizi mutlu ediyor. Daha sonra farklı okullarda da oyuncakları dağıtmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 200-300 öğrencimiz 1 yıldır oyuncak üretiyor. Takılar, boncuklardan bileklikler ve kolyeler de yaptık. Bu şekilde onlarla paylaşıyoruz."

Çok mutlu olduklarını dile getiren Okul Müdürü Duygu Dönmez Demir de "Gönüllü grubun böyle bir faaliyet yapması mutluluk verici. Zaten çocuklarımız da bu işe gönüllüydü. İki grubun buluşması çok iyi oldu. Çocuklarımız için unutulmayacak bir anı olacak." dedi.