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        Tokat'ta üniversite öğrencileri, yaptıkları oyuncak ve takıları köy okulunda dağıttı

        Tokat'ta üniversite öğrencileri, Gençlik Merkezinin "Oyuncak Atölyesi" projesi kapsamında ürettikleri oyuncak ve takıları, köy okulunda eğitim gören öğrencilere hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:07 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:22
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        Tokat'ta üniversite öğrencileri, yaptıkları oyuncak ve takıları köy okulunda dağıttı
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        Tokat'ta üniversite öğrencileri, Gençlik Merkezinin "Oyuncak Atölyesi" projesi kapsamında ürettikleri oyuncak ve takıları, köy okulunda eğitim gören öğrencilere hediye etti.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerinin proje kapsamında büyük özveri ve sevgiyle hazırladığı 100 oyuncak ile takılar, Söngüt Köyü İlkokulu'nda dağıtıldı.

        Tokat Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sümeyye Eraslan, AA muhabirine, arkadaşları tarafından üretilen oyuncakların sahiplerine ulaşmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

        Oyuncakların hepsinin el emeği olduğunu anlatan Eraslan, şöyle konuştu:

        "Keçeden yapılan oyuncakları öğrenci kardeşlerimizle paylaştık. Onların gözlerindeki mutluluk bizi mutlu ediyor. Daha sonra farklı okullarda da oyuncakları dağıtmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 200-300 öğrencimiz 1 yıldır oyuncak üretiyor. Takılar, boncuklardan bileklikler ve kolyeler de yaptık. Bu şekilde onlarla paylaşıyoruz."

        Çok mutlu olduklarını dile getiren Okul Müdürü Duygu Dönmez Demir de "Gönüllü grubun böyle bir faaliyet yapması mutluluk verici. Zaten çocuklarımız da bu işe gönüllüydü. İki grubun buluşması çok iyi oldu. Çocuklarımız için unutulmayacak bir anı olacak." dedi.

        Öğrencilerden Miray Çevik ise ablalarına ve ağabeylerine çok teşekkür ederek, "İyi ki gelmişler, çok mutlu oldum. Öğretmenimize de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Tokat Gençlik Merkezi gönüllüsü Seda Nur Korkmaz ise atölye çalışmalarını 1 yıldır devam ettirdiklerini anlatarak, "Bütün arkadaşlarımızla çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Oyuncakları kardeşlerimize dağıttık. Çok mutlular, biz de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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