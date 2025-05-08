Tokat'ta ATV kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ATV kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde ATV kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dağüstü köyünden ATV aracı ile alışveriş için ilçe merkezine gelen A.R.Ç. (79) Hürriyet Caddesi'nde aracın hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kaza sonrası yan yatan aracın altında kalan sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Başçiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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