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        Tokat'ta ortaokul öğrencileri Türkçe dahil 9 dilde 9 şarkı söyledi

        Tokat'ta ortaokul öğrencileri verdikleri konserde Türkçe dahil, 9 dilde 9 şarkı seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:49 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:01
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        Tokat'ta ortaokul öğrencileri Türkçe dahil 9 dilde 9 şarkı söyledi
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        Tokat'ta ortaokul öğrencileri verdikleri konserde Türkçe dahil, 9 dilde 9 şarkı seslendirdi.

        Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde AR-GE birimince yürütülen "Okulumda Müzik" projesi kapsamında, Gözova Ortaokulunda öğrenim gören 43 öğrenci, 26 Haziran Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Köyümüzden Dünyaya" konserinde, Türkiye dahil, 9 ülkeye ait 9 şarkıyı orijinal dillerinde söyledi.

        Proje sayesinde farklı ülkeleri tanıma imkanı bulan öğrenciler, 8 ülkenin dilinde şarkı söylemeyi öğrendi.

        Öğrenciler şarkıları Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Yunanca seslendirdi.

        Konseri, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve vatandaşlar dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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