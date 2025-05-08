Tokat'ta ortaokul öğrencileri Türkçe dahil 9 dilde 9 şarkı söyledi
Tokat'ta ortaokul öğrencileri verdikleri konserde Türkçe dahil, 9 dilde 9 şarkı seslendirdi.
Tokat'ta ortaokul öğrencileri verdikleri konserde Türkçe dahil, 9 dilde 9 şarkı seslendirdi.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde AR-GE birimince yürütülen "Okulumda Müzik" projesi kapsamında, Gözova Ortaokulunda öğrenim gören 43 öğrenci, 26 Haziran Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Köyümüzden Dünyaya" konserinde, Türkiye dahil, 9 ülkeye ait 9 şarkıyı orijinal dillerinde söyledi.
Proje sayesinde farklı ülkeleri tanıma imkanı bulan öğrenciler, 8 ülkenin dilinde şarkı söylemeyi öğrendi.
Öğrenciler şarkıları Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Yunanca seslendirdi.
Konseri, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve vatandaşlar dinledi.
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