Tokat'ta ses sistemine gizlenen 840 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet ekiplerinin yol kontrolleri sırasında 840 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet ekiplerinin yol kontrolleri sırasında 840 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında bir aracı durdurdu.
Yapılan kontrollerde aracın bagaj kısmında bulunan ses sistemine gizlenmiş 840 sentetik hap ele geçirildi.
Araçtaki Y.Ç, T.T. ve T.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada bazı şüpheli yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.
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