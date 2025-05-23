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        Tokat'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" tanıtıldı

        Tokat'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:29
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        Tokat'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" tanıtıldı
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        Tokat'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" tanıtıldı.

        Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı"nın tanıtımı Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

        Program kapsamında okul bahçesinde öğrenciler için çeşitli konularda bilgilendirici sağlık stantları kuruldu. Stantlarda sağlıklı beslenme, hijyen, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite gibi başlıklarda öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

        Tanıtım programına İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, Destek Hizmetleri Başkanı Uğur Çırak, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Cihat Zülfüoğulları, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurten Sandal Aktaş, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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