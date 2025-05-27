Tokat'ta toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan yol açıldı

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, AA muhabirine, ilçede öğleden sonra yağmurun etkili olduğunu belirterek, "Yağış sonrası D-100 kara yolu toprak ve taşların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Umurca köyümüzde İl Özel İdaresine ait kepçe vardı. Hemen olay yerine geçerek kısa sürede yolu trafik akışına açtı." bilgisini verdi.

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