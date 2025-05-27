Tokat'ta çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ziya Gökalp Mahallesi Üç Tepeler mevkisinde Cafer U'ya ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Erbaa Belediye itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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