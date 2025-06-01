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        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 18:13 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:13
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        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Öğleden sonra başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.

        Yağış özellikle, Yeşilyurt ilçesinin köylerinde etkili oldu.

        Yetkililerin, ilçedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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