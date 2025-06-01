Tokat'ta şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
C.P idaresindeki 34 FJH 943 plakalı minibüs, Akıncı köyü yakınlarında yoldan çıkıp şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan D.İ yaralandı.
Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.