Tokat'ta çıkan yangında 30 ton saman yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kayacık Mahallesi Cevahir Sokak'ta bulunan Hüseyin Sefil'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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